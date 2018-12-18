Интернет для несовершеннолетних: доступ в новый мир или запретная зона?

Анастасия Алексеева, , 18:06 — REGNUM

Лия Аткинсон, 15-летняя школьница из Ливерпуля, четыре раза меняла учебные заведения. Девушку дразнили в школе и соцсетях из-за того, что у нее церебральный паралич. Лия привыкла к издевательствам в сети и никак с этим не боролась. В итоге кибербуллинг привел к затяжной депрессии и попытке суицида. С подобной проблемой столкнулась и 15-летняя Фиби Принс, переехавшая в США из Ирландии. На неё посыпались оскорбления и угрозы в Facebook, Twitter и Craigslist, а за атаками в интернете последовали и реальные издевательства в школе. В отличие от случая Лии Аткинсон, история Фиби закончилась трагичнее — девочка не выдержала давления и покончила с собой.

Борьба за кибербезопасность — и в первую очередь за безопасность несовершеннолетних в интернете — сегодня становится одним из основных трендов в развитии глобального сетевого пространства. У современных детей и подростков велик риск столкнуться с порнографией, насилием, расизмом, ненавистью в сети и другими нежелательными явлениями. Порой подобные «встречи» несут за собой тяжелые последствия. Чтобы избежать рисков, некоторые страны на законодательном уровне накладывают ограничения на распространение вредного контента для несовершеннолетних.

Великобритания

С 2018 года в странах Евросоюза вступило новое правило, согласно которому детям и подросткам до 16 лет для доступа в Facebook, Snapchat и Twitter необходимо согласие родителей. Кроме того, в Великобритании приняли решение наладить продажу специальных «пропусков» к ресурсам для взрослых. Карточки с 16-значным кодом будут продавать в газетных киосках и небольших магазинчиках за 10 фунтов стерлингов (около 800 рублей). При его покупке нужно будет предъявить паспорт или водительское удостоверение. Это будет гарантировать, что потенциальному посетителю сайтов исполнилось 18 лет.

Франция

Помимо ограничения доступа к некоторым соцсетям без согласия родителей, во Франции с 1 сентября 2018 года ученикам в возрасте от шести до 15 лет запрещено использовать мобильные телефоны и другие имеющие подключение к интернету устройства. Правительство страны призвало воспринять подобное ограничение как «публичное послание семьям о здоровье нации». Однако многие отнеслись к решению скептически. Например, объединение учителей Франции заявило, что не видят в нём «логику и прагматизм».

2 Pixelkult Соцсети

Германия

В Германии действует специальный орган — Федеральный департамент по медиаресурсам, вредным для молодежи, — который формирует список запрещённых материалов. В него входит пропаганда насилия, прославление войны, преуменьшение пагубного характера смерти и разрушений, нужды, бедствий; пропаганда нацистской идеологии, расовой ненависти, авторитаризма, милитаризма; дезориентация в сексуально-этическом плане и порнография. Что касается последней, то в 2009 году тогдашний министр по делам семьи Урсула фон дер Ляйен предложила ввести закон о противодействии распространению детской порнографии.

Однако после мощной волны протестов его так и не подписали. Критики утверждали, что, будучи неэффективным в борьбе с порнографией, закон ограничит права всех интернет-пользователей.

США

В США с 2000 года действует «Акт о защите частной жизни несовершеннолетних», который ограничивает сбор персональной информации о ребенке. Дети и подростки не могут иметь своего интернет-адреса и персонального канала. Согласно акту, администрация сайта должна разработать способы получения согласия родителей, а также нести ответственность за защиту конфиденциальности и безопасности детей до 13 лет в интернете.

Закон много раз критиковали как неэффективный, противоречащий Конституции США и унижающий права ребёнка. К тому же критики отмечали, что вопрос с защитой детей от рекламы в сети в акте не прописан.

Канада

В Канаде защита несовершеннолетних от пагубного влияния интернета заключается в блокировании порнографии. Канадский центр по защите детей в рамках национальной зоны блокирует в интернете порнографические материалы с участием несовершеннолетних. Блокирование зарубежных интернет-ресурсов осуществляется в рамках проекта «Чистая связь», реализованного в ноябре 2006 года при содействии ведущих провайдеров Канады и канадской линией приёма сообщений о сексуальной эксплуатации детей.

Бразилия

Бразильская ассоциация интернет-провайдеров в 2007 году выпустила кодекс поведения, согласно которому подписавшиеся обязуются не размещать детскую порнографию, расистские материалы, материалы, содержащие подстрекательство к насилию и предвзято относящиеся к происхождению, расе, национальности, полу, сексуальной ориентации, цвету кожи, возрасту или религиозным убеждениям. Кроме того, провайдеры должны обеспечить прозрачные услуги и воздерживаться от использования неопытности несовершеннолетних. Им необходимо не только удалять незаконные материалы в случае получения уведомления, но и следить за своими сервисами на предмет контента, который может оказаться вредным, особенно для детей и подростков.

Россия

Ограничить доступ подростков к социальным сетям хотели и в России, но эту инициативу пока не одобрили. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области предлагали запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет. Кроме того, в законопроекте предлагалось разрешить создавать только одну персональную страницу и только под настоящим именем и фамилией. Документ должен был вступить в силу с 1 января 2018 года, но, как видим, дети и подростки все еще могут свободно пользоваться соцсетями.

Глобальное саморегулирование

О безопасности несовершеннолетних в интернете беспокоятся не только на законодательном уровне. В декабре 2011 года крупнейшие интернет-компании объединились в Коалицию по созданию лучшего интернета для детей. Одним из членов Коалиции стала компания Google, которая в рамках формирования безопасной интернет-среды затронула многие свои продукты. Например, в поиске Google, YouTube, Picasa и Blogger пользователи могут пометить неподходящие для детей материалы. Социальная сеть Google+ включила возрастные настройки: если взрослому по умолчанию может написать сообщение любой посетитель, то подросткам — лишь пользователи из круга его друзей. Безопасный поиск в Google взаимосвязан с безопасным режимом в YouTube: при включении первой функции автоматически активируется вторая и наоборот. Между тем на YouTube и без этого действует ряд правил, призванных обеспечить безопасность детей, использующих сервис.

Заявления о том, что интернет и социальные сети в частности оказывают негативное влияние на детей и подростков, не голословны. В октябре этого года Управление национальной статистики Великобритании опубликовало данные, согласно которым показатели самоубийств среди девочек и девушек от 5 до 19 лет выросли на З8% по сравнению с 2016 годом. По мнению экспертов Управления, это связано с c кибepзaпугивaниeм, сексуальной эксплуатацией и гpумингoм (виртуальное сексуальное насилие в отношении детей и подростков).

Как самоубийства несовершеннолетних во Франции связаны с влиянием интернета, статистика умалчивает. Однако случай, произошедший в Невере в 2017 году, наглядно демонстрирует, насколько важно вмешательство взрослых в интернет-жизнь детей. Местная полиция в последний момент смогла спасти 15-летнюю девочку, транслировавшую в Facebook попытку покончить с собой. При этом в квартире находилась мать, не подозревавшая о происходящем в комнате своей дочери.

В СМИ нередко встречаются и другие не менее ужасающие истории, в конце которых, к сожалению, не произошел хэппи-энд. Одним из самых громких случаев самоубийства из-за социальных сетей стала история 15-летней Аманды Тодд из канадского Ванкувера. В 2012 году девочка покончила с собой из-за жестокой травли в интернете, которая переросла в реальные издевательства в школе.

К счастью, наихудшие случаи влияния интернета единичны. Однако они есть. К тому же не стоит забывать, что вредный для несовершеннолетних контент приводит и к другим проблемам, в частности нарушению психического равновесия. Так, ученые под руководством Мелиссы Хант из Пенсильванского университета провели исследование, которое показало, что использование социальных сетей повышает чувство одиночества и симптомы депрессии. Учитывая такие последствия, возможный контроль над доступом в интернет для детей и подростков может стать не просто мерой предосторожности, а настоящим спасением.

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