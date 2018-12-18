Наблюдатели ОБСЕ в Донбассе зафиксировали крупное скопление техники ВСУ

Киев, , 15:12 — REGNUM За 15−16 декабря члены специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали большое количество военной техники вне выделенных мест её хранения, сказано в отчёте СММ ОБСЕ, опубликованном 17 декабря на официальном сайте организации.

15 декабря наблюдатели обнаружили:

Один зенитный ракетный комплекс «Оса» возле посёлка Подгородное (73 км к северу от Донецка);

Один зенитный ракетный комплекс «Оса» вблизи посёлка Верхнекамянка (84 км к северо-западу от Луганска);

Один зенитный ракетный комплекс «Оса» около посёлка Спорное (96 км к северу от Донецка);

Один зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска» и три зенитных ракетных комплекса «Стрела-10» на железнодорожной станции в посёлке Рубежное (84 км к северо-западу от Луганска);

Один зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска» неподалеку от посёлка Николаевка (77 км к западу от Луганска);

Один миномет неустановленного типа в населённом пункте Лисичанск (75 км к северо-западу от Луганска);

60 танков Т-64 на железнодорожной станции в Константиновке.

16 декабря наблюдатели дополнительно зафиксировали 18 самоходных 122-мм гаубиц «Гвоздика», 11 танков Т-72 и шесть противотанковых 100-мм пушек «Рапира» на железнодорожной станции в н. п. Константиновка (60 км к северу от Донецка).

Напомним, ранее в ДНР заявляли о том, что Украина готовит масштабное наступление на юге республики с целью взять под контроль границу между ДНР и Россией.

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Отметим, военное положение, введённое Верховной радой в десяти областях страны, должно закончиться 26 декабря 2018 года, однако для президента Украины Петра Порошенко это означает крах надежд на сохранение власти.

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