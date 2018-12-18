ФАС нашла нарушения в конкурсе на проект нового Музея блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу обнаружило нарушение закона о контрактной системе в процедуре конкурса на проект нового Музея обороны и блокады Ленинграда.

Антимонопольщикам пожаловалось архитектурное бюро «Берая», которое сочло, что Центр выставочных и музейных проектов как заказчик ограничил доступ к конкурсу при проведении закупки. Стоимость контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по музею составляет почти 346 млн рублей.

УФАС рассмотрело жалобу и установило, что заказчик действительно неправомерно требует у участников закупки два свидетельства СРО: на осуществление проектных работ и на проведение инженерных изысканий. Но участник, имеющий свидетельство СРО на проектные работы, может привлечь субподрядчика с соответствующим СРО на проведение изысканий.

«Таким образом, указанное требование может ограничить количество участников и нарушает положения Закона о контрактной системе», — пояснили в УФАС 18 декабря.

Комиссия УФАС признала жалобу архитектурного бюро «Берая» обоснованной. Тем не менее, предписание заказчику выдавать не стали, потому что нарушение не повлияло на процедуру закупки, считают в УФАС. В указанном конкурсе принимает участие несколько организаций.

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Конкурс на проект мемориального комплекса, который должен появиться на Смольнинской набережной, был размещен в конце ноября. Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, в тендере решила поучаствовать «Студия 44» Никиты Явейна, которая готова выполнить работы за 328 млн рублей, а также ООО «Строй-Эксперт», котороео предложило снизить цену до 325 млн рублей.

Комплекс собираются возвести на средства бюджета Петербурга, он будет располагаться на Смольнинской набережной на стрелке Невы западнее Смольного монастыря. Для музея город предоставит участок площадью 1,73 га. Под музеем на глубине 20 метров будет располагаться элемент развязки Орловского тоннеля, который призван связать правый и левый берега Невы. «Внутри» петли развязки окажется здание.

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