Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Опубликован список лучших мини-игр 2018 года. Над его составлением работали эксперты портала Kotaku. Список был опубликован 17 декабря на сайте издания.

В список попали: A Way Out от Hazelight Studios (игра «Четыре в ряд»), Yakuza Kiwami 2 (в ней герой управляет клубом, полным хостесс (женщины, общающиеся с мужчинами за деньги)), Yakuza 6 (подводная охота), Red Dead Redemption 2 (домино), Marvel’s Spider-Man (паззлы с лабораторными схемами) и Tetris Effect (режим Mystery Mode).

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Ранее ИА REGNUM опубликовало информацию о реальной популярности игр для платформы PS4. Выяснилось, что первое место заняла Grand Theft Auto V, в неё играло около 51,7 млн геймеров.

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