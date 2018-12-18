Объем гуманитарной помощи Таджикистану сократился на 40%

Душанбе, , 15:05 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года Таджикистан получил гуманитарную помощь из 60 стран мира на сумму $41 млн, что на 41% меньше, чем годом ранее, сообщает 18 декабря издание Asia-Plus со ссылкой на агентство по статистике при президенте Таджикистана.

В общем объеме гуманитарной помощи на Россию приходится 16%, на Индию — 15,7%, Китай — 11,1%, Швейцарию — 10,6%, Турцию — 7,1%, Францию 6,9%, Казахстан — 5,9%.

Значительное сокращение помощи связано с резким сокращением поставок со стороны Китая — в пять раз, до $4,5 млн.

Напомним, за восемь месяцев 2018 года 54 страны отправили в Таджикистан гуманитарную помощь на сумму $30 млн. Объем поступившей помощи составил 20 тыс. тонн.

Читайте ранее в этом сюжете: Таджикистан – в лидерах по получаемой от саудитов гумпомощи