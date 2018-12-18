Клип «желтых жилетов» собрал 300 тысяч просмотров на Facebook — СМИ

Дижон, Франция, , 15:02 — REGNUM Музыкальное видео, сделанное движением «желтые жилеты» в Кот-д'Ор, собрало 300 тысяч просмотров в Facebook и появилось в YouTube, сообщает Le Figaro.

Известно, что клип был снят во время пятой мобилизации «желтых жилетов». Исполнитель играет на гитаре, окруженный почти сотней активистов движения «желтые жилеты», во французском городе, где проживает более 5 тыс. человек. Клип призывает «продолжать бороться за свои идеи».

«Запоминающаяся мелодия, запоминающийся припев: счетчики сразу взорвались. Сотни тысяч людей уже его посмотрели!» — заявил автор видео.

Как сообщало ИА REGNUM, пятая мобилизация «желтых жилетов» собрала 66 тыс. человек по всей Франции. Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что с начала движения «желтых жилетов» в стране погибло восемь человек.

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