Разведка ЛНР: у линии соприкосновения замечены наёмники из США и Канады

Луганск, , 14:46 — REGNUM В прифронтовой город Попасная прибыли военные инструкторы из США и Канады, заявил 18 декабря во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«По нашим данным, в районе дислокации второго батальона 14-й бригады ВСУ в населённом пункте Попасная отмечена группа военных инструкторов из США и Канады до 15 человек», — заявил начальник пресс-службы.

Напомним, 17 декабря Осадчий сообщил о двадцати наёмниках из Норвегии, прибывших в расположение третьего батальона 72-й бригады ВСУ в районе посёлка Новолуганское.

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