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Школам России не хватает учителей — Васильева

Общество

В 2018 году число учеников составило 15 млн 120 тыс. человек

Москва, 18 декабря 2018, 14:39 — REGNUM  В российских школах не хватает учителей. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева на международной конгресс-выставке «Global Education — Образование без границ».

Она отметила, что в 2018 году число учеников составило 15 млн 120 тыс. человек, при этом в школах 1,5 млн педагогов. В общей сложности в школах заняты 2,2 млн человек.

Васильева пояснила, что эта цифра не является достаточной.

Учебный процесс в колледжах и техникумах реализуется силами более чем 197 тыс. педагогических работников, 137 тыс. из которых преподаватели, еще 37 тыс. — мастера производственного обучения, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минпросвещения анонсировали внедрение в детсадах всех субъектов РФ целевой модели развития современных систем дополнительного образования к 2022 году. На реализацию модели выделено 360,9 млн рублей, сегодня она действует в 20 регионах.

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