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Москвичам рекомендовали надеть термобельё и кальсоны

Общество

Переохлаждение организма способно привести к развитию различных заболеваний, которые могут стать причиной хронических недугов, уверены врачи

Москва, 18 декабря 2018, 14:33 — REGNUM  Чтобы избежать переохлаждения в морозы жителям Москвы рекомендуется надевать термобелье и кальсоны. Об этом со ссылкой на мнение медицинских работников сообщает агентство «Москва».

По словам врача общей практики поликлиники № 8 департамента здравоохранения Москвы Василия Фролова, в морозную погоду и мужчинам, и женщинам необходимо тщательно защищать от переохлаждения все участки тела.

Обладатель статуса «Московский врач» подчеркнул, что переохлаждение организма способно привести к развитию различных заболеваний, которые могут стать причиной хронических недугов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили, что в ночь на 19 декабря местами в Московской области ожидается до — 23 °C.

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