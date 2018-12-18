«Всё в снегу, каша»: на Камчатку обрушился мощный циклон

Петропавловск-Камчатский, , 14:28 — REGNUM На Камчатку сегодня, 18 декабря, обрушился сильнейший циклон. Под его влияние попали несколько районов, в том числе Петропавловск-Камчатский. Там дует штормовой ветер, его порывы усиливаются с каждым часом, и идет мокрый снег, передает Общественное телевидение России.

Занятия в школах были отменены. Жителям рекомендовано, по возможности, не выходить из дома и не отпускать на улицу детей. Особенно опасно сейчас у подножья сопок и возвышенностей — есть угроза схода лавин.

Движение на дорогах затруднено из-за снежных заносов, автомобили двигаются очень медленно.

«Дорогу чистят, но буквально проходит минут 20−30, и вся дорога снова засыпана. Всё в снегу, каша», — рассказал житель Петропавловска-Камчатского Антон.

«Ветер сейчас усиливается. Утром еще дул небольшой ветерок, а сейчас прямо сложно. Я-то на машине, но вижу, что на дорогах тоже ситуация осложняется с каждым часом. Несмотря на то, что работодателям было рекомендовано отпустить людей с работы, большинство моих знакомых сегодня на работе, и вечером они поедут как-то домой», — отметила жительница города Ульяна Бакуленко.

Камчатские спасатели приведены в повышенную готовность, они патрулируют автодороги и помогают водителям застрявших машин. В случае необходимости у МЧС есть тяжелая техника для расчистки больших территорий, например аэродромов, и автомобили повышенной проходимости, чтобы добираться в труднодоступные районы.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате циклона, который 18 декабря обрушился на полуостров, может возникнуть сход лавин. В связи с сильным снегопадом и штормовым ветром в муниципальных учреждениях был отменен рабочий день. Также в этот день закрыты школы.

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