Рождество по-индонезийски: оборот тортов вырос на 25%

Джакарта, , 14:33 — REGNUM До Рождества в Индонезии осталась неделя, поэтому оборот рождественских тортов и кексов (kue natal) вырос на 25%, сообщает JawaPos.

По данным издания, последние две недели покупатели «охотятся» на рождественские кексы и торты с рождественской тематикой.

Владелец кондитерской Томми Субьянто заявил, что, несмотря на то, что до празднования Рождества оставалось еще несколько дней, рождественские кексы уже распроданы.

«В течение последних двух недель многие потребители заказывали рождественские торты. Обычно в качестве подарков. В декабре этого года наблюдался рост продаж», — подтвердил он.

По словам Томми Субьянто, в этом году они решили придумать новый рождественский торт «торт Санты». Его цена составляет 150 тысяч рупий или около 10 долларов США.

Сообщается также, что в декабре индонезийские кондитерские производят различные пирожные на рождественские темы, чтобы привлечь покупателей. Наибольшей популярностью пользуются следующие торты: Black Forest Cake Natal, Mocca Christmas, Tart Pudding Natal и cupcake Natal.

Напомним, Рождество в Индонезии или как его называют в Индонезии Hari Natal празднуют 25 декабря. Это национальный праздник и выходной день по всей стране. Предпраздничная суета затрагивает в основном только христианские районы, а сам праздник в основном повторяет традицию европейского рождества. Однако индонезийский колорит, в виде национальных блюд и развлечений сохраняется.