В Петербурге осуждены бандиты, маскировавшиеся под силовиков

Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге городской суд на основании вердикта присяжных назначил наказание группе бандитов, которые в 2012—2014 годах, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, открыто похищали и вымогали денежные средства. На их счету — громкие разбойные нападения с ущербом в несколько миллионов долларов.

Девять обвиняемых, в зависимости от роли каждого, признаны присяжными виновными в бандитизме, разбоях, похищении человека, неправомерном завладении автомобилем, вымогательстве, незаконном обороте оружия.

«На вооружении членов банды находилось два автомата, семь пистолетов, три пистолета-пулемета, наган, приборы для бесшумной стрельбы, граната, взрывчатое вещество, большое количество патронов», — рассказали в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу. У бандитов также были маскировочная форма и бронежилеты, несколько автомобилей.

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Наиболее громкими, получившими общественный резонанс преступными эпизодами банды стали нападение 11 сентября 2013 года в аэропорту «Пулково-2», в результате которого у потерпевшего были похищены 2,5 млн долларов США, а также нападение 15 июля 2014 года на Пулковском шоссе на троих потерпевших, у которых были похищены 1,5 млн долларов США. Еще у одного потерпевшего бандиты вымогали 100 млн рублей.

Приговором суда участники банды осуждены на сроки от 7 до 13 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ранее еще один их подельник заключил соглашение со следствием и был осужден к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Гражданские иски удовлетворены судом на сумму 1 млн 230 тыс. рублей и 2 млн 500 тыс. долларов США, сообщили в пресс-службе горсуда. Решено взыскать эти средства, в том числе за счет имущества осужденных: земельного участка, дома, пяти квартир, шести автомобилей и денежных средств на банковских счетах.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2018 года коллегия присяжных горсуда Санкт-Петербурга оправдала почти всех подозреваемых в участии в так называемой банде Лося, обвиняемой в убийствах и наркоторговле. Полностью оправданных подсудимых освободили из-под стражи в зале суда.

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