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Рособрнадзор запретил приём студентов в пять вузов

Общество

Еще один вуз лишился лицензии, а другой вуз — госаккредитации

Рособрнадзор запретил приём студентов в пять вузов
Vofonoff
Московская академия экономики и права

Москва, 18 декабря 2018, 14:17 — REGNUM  Рособрнадзор после проверок высших учебных заведений с 7 декабря по 14 декабря 2018 года запретил приём студентов в пять российских вузов, сообщается на сайте ведомства.

Так, за неисполнение предписания в установленный срок не могут принимать студентов пять филиалов Московского гуманитарного-экономического университета (МГЭУ): Волгоградский, Ставропольский, Чебоксарский институт (филиал), Нижнекамский и Клинский филиал Московского гуманитарного-экономического университета МГЭУ.

Кроме того, лишен государственной аккредитации Сибирский независимый институт. А на основании решения Арбитражного суда Рособрнадзор прекратил действие лицензии Московской академии экономики и права.

В Рособрнадзоре напомнили, что приостановка действия госаккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы вуза. Прием в вуз запрещается в случае неисполнения предписаний ведомства.

Подробнее: Рособрнадзор запретил приём студентов в три вуза

Как сообщало ИА REGNUM, Рособрнадзор после проверок высших учебных заведений в ноябре 2018 года запретил приём студентов в три российских вуза.

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Лишение вузов лицензий и аккредитаций
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