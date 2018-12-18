Госдума запрещает зоопарки в ТРЦ, кото-кафе и усложняет содержание собак

Москва, , 14:37 — REGNUM Законопроект, направленный на регулирование отношений в области обращения с животными, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Прописывается, что обращение с животными основывается на нравственных принципах и принципах гуманности: запрещение жестокого обращения с животными; отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания; ответственность человека за судьбу животного; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным; научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов человека, общества и государства.

Предусматриваются требования к содержанию и использованию животных. Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных правительством РФ. Прописываются требования к содержанию и использованию служебных животных, животных, используемых в культурно-зрелищных целях, а также требования по перевозке. Кроме того, прописываются требования к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев.

«Полностью запрещается умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом. Создаются для них специальные приюты. Вот этот безобразный отстрел животных на улицах, который сегодня захлестнул российские города и на котором «пилятся» огромные бюджетные деньги, становится вне закона, законодательно запрещается. Запрещаются бои с участием животных, вводится запрет на избавление от животных без передачи их новому владельцу и помещения в приют, вводится запрет на содержание животных в барах, ресторанах, пропаганду жестокого обращения с животными», — отметил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Кроме того, законопроектом вводится запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах.

«В них содержатся завезенные незаконно животные, с другой стороны, (они являются) настоящим конвейером смерти для самих животных, потому что они там живут, как правило, несколько суток, потом погибают и их просто выбрасывают», — указал он.

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Кроме того, в законопроекте прописаны требования к отлову животных.

«И, наконец, это вопрос контроля, потому что теперь отлов животных должен сопровождаться видеофиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты. Вводится не только государственный надзор, в том числе ветеринарный, но и общественный контроль со стороны волонтеров и зоозащитников», — добавил глава комитета.

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