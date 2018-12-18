Ремонт Керченского политехнического колледжа оценили в 13 млн рублей

Керчь, Крым, , 14:09 — REGNUM В Керченском политехническом колледже приступили к выполнению первоочередных аварийно-восстановительных работ. Стоимость ремонта оценили в 13 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки Республики Крым.

«13 миллионов рублей необходимо на первоочередные меры по аварийно-восстановительным работам. Деньги уже выделены, работы ведутся», — цитирует представителя министерства «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже 17 октября 18 года погибли 21 студент и преподаватель учебного заведения. Единственным виновным в массовом убийстве следственные органы назвали 18-летнего студента того же колледжа Владислава Рослякова, найденного мертвым на территории учреждения. Отметим, что власти Крыма заявляли о том, что ремонт колледжа начнется в течение пяти дней после трагедии. Однако по данным на конец ноября работы так и не начались. 28 ноября распоряжением крымского правительства на ремонт колледжа выделили 9,1 млн рублей.

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