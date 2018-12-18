«Счастье на за горами» обошлось властям Перми дороже, чем вандалу

Пермь, , 14:14 — REGNUM Власти Перми опубликовали информацию о расходах, потраченных на восстановление арт-объекта «Счастье не за горами», испорченного уличным художником по прозвищу Sad Face, сообщает 18 декабря «Рифей Пермь».

Благодаря выходке вандала бюджет города не досчитался 280 тыс. рублей. Работы по восстановлению объекта завершились 5 декабря. Сам же злоумышленник отделался штрафом в 45 тыс. рублей.

Напомним, в ночь с 10 на 11 октября арт-объект «Счастье на за горами» подвергся нападению. Sad Face, считающий себя художником, изменил первое слово в конструкции на «Смерть», благодаря чем получил известность в СМИ.

Несмотря на то, что нарушитель считает свой поступок актом творчества, правоохранительные органы расценили его как вандализм. При том что творец отделался незначительным штрафом, сам он признался, что акция была сделана с целью увеличения продаж именной продукции.

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