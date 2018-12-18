Синоптики сообщили, какая погода ждет жителей России в январе

Москва, , 14:05 — REGNUM В первом месяце 2019 года в большей части российских регионов ожидается температура в пределах нормы и чуть выше нормы, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Об этом пишет 18 декабря «Российская газета».

Согласно сведениям синоптиков, на территории европейской части России, в северных районах Сибири, в Якутии, в прибрежных районах Хабаровского края, а также на Сахалине, Камчатке и Курилах и на северо-востоке Приморского края температура будет в пределах нормы или на градус выше нормальной.

Паршина отметила, что на юге Хабаровского края, в Амурской области, на Южном Урале, на севере Западной Сибири, а также в Томской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях будет холоднее обычного.

По данным метеослужбы, январские морозы придут на территорию республики Алтай и в Алтайский край, в центральные и южные районы Красноярского края, в большую часть Забайкальского края и Иркутской области, а также в Хакасию.

В Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве и Подмосковье январские температуры воздуха будут чуть выше нормы. Осадков выпадет в пределах климатической нормы. По данным синоптиков, среднесуточная январская температура для столицы России — 9,3 °С. Ночью воздух охлаждается до −12…−17 °С, днем становится теплее, столбики термометров показывают −6…−11 °С.