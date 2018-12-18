В Одесской области от ОРВИ и кори умерли два малыша

Одесса, Украина, , 14:10 — REGNUM На прошлой неделе в Одесской области зарегистрированы два смертельных случая кори и ОРВИ, заявили в пресс-службе Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, сказано 17 декабря на официальном сайте ведомства.

В Овидиопольском районе Одесской области от осложнений, вызванных коронавирусом умер ребёнок, которому не исполнилось и года.

Всего за прошлую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Одесской области возросла на 5,4%, по сравнению с показателями предыдущей недели.

Кроме того, в Одессе от кори умер ребёнок в возрасте одного года и трёх месяцев. Он не был привит из-за временных противопоказаний.

Всего в 2018 году в Одесской области зафиксированы семь смертельных случаев кори. Область является одной из лидирующих по числу заболевших корью.

Напомним, на Украине уровень заболеваемости корью превысил рекордный уровень, зафиксированный в 2006 году. С начала года заболели более 47 тыс. человек.

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Украине хотя и превышает эпидемиологический порог, но говорить о начале эпидемии пока рано.

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