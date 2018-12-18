В Перми вынесли приговор напавшему на школу подростку

Пермь, , 14:12 — REGNUM Около десяти лет проведет в колонии 17-летний подросток, совершивший вооруженное нападение на школу в Перми. Такой приговор вынес Мотовилихинский районный суд, сообщает 18 декабря ТРК «Звезда».

Бывшего ученика пермской школы № 127 признали виновным в групповом покушении на массовое убийство, в том числе малолетних. Его приговорили к девяти годам и восьми месяцам колонии.

Соучастник нападения — старшеклассник той же школы — отправлен на принудительное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2018 года два подростка пришли в школу вооруженными. Они напали на учеников четвертого класса и учителя и нанесли им ранения. Пострадавшими были признаны 30 человек.

Читайте также: Резня в пермской школе: ход дела и мотив

Читайте ранее в этом сюжете: Нападение в школе Перми: гособвинитель требует для подростка почти 10 лет