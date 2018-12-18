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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане

Общество

19 декабря в Астане ожидается метель

Астана, 18 декабря 2018, 14:16 — REGNUM  Синоптики Казахстана объявили штормовое предупреждение в Акмолинской области и Астане, сообщает 18 декабря агентство «Казинформ» со ссылкой на республиканское государственное предприятие «Казгидромет».

19 декабря в Астане ожидается метель с порывами северо-западного и западного ветра до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 7−9 градусов.

В Акмолинской области также ожидается метель, ветер западный и северо-западный 15−20 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до минус 12 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Казахстане штормовое предупреждение было объявлено в Алма-Атинской и Джамбульской областях Казахстана. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду.

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