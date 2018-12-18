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На строительство сельских школ в РФ выделят 370 млн рублей

Общество

Средства выделены для повышения привлекательности сёл

Москва, 18 декабря 2018, 13:59 — REGNUM  В России в рамках реализации национального проекта «Образование» будут выделены дополнительные средства на поддержку села и сельской инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили в Минпросвещения РФ.

По его словам, в федеральном бюджете на 2019 год предусмотрено более 370 млн рублей на строительство школ в сельской местности. Это дополнительные средства — сверх того, что уже было запланировано.

«Строительство учреждений образовании вместе с созданием инфраструктуры в сфере здравоохранения и социального обеспечения должно повысить привлекательность сёл для молодёжи, — считает Медведев.

До 2024 года на реализацию нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» планируется направить из всех источников более 6,5 трлн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 1 млрд рублей на софинансирование строительства школ в трех регионах страны.

Подробнее: Медведев выделил 1 млрд рублей на строительство школ в трех регионах РФ

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