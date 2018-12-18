В проектах ТПУ появится жильё для московской реновации

Москва, , 13:59 — REGNUM Стартовые площадки программы реновации жилья в Москве включат в проекты пяти транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил первый заместитель генерального директора компании «Мосинжпроект» Альберт Суниев, передаёт 18 декабря «Интерфакс».

Площадки под жильё по реновации появятся у станций «Марьина Роща», «Нагатинский Затон», «Улица Академика Опарина-2», «Мамыри», «Проспект Вернадского».

Читайте также: В мэрии Москвы не опровергли переговоры «метро в обмен на небоскрёбы»

О том, что дома под стартовые площадки по реновации могут включить в проекты планировок ТПУ, ранее рассказывал бывший председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в проектах транспортно-пересадочных узлов уже встречали жилые дома. Так, 13 декабря официальный портал мэра Москвы опубликовал утверждённый Сергеем Собяниным план-проект транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Авиамоторная». В нём предусмотрено строительство многофункционального комплекса от 3 до 23 этажей с торговыми площадками, ресторанами и кафе, подземным паркингом и апартаментами.

Высотки встречались и в других планах ТПУ, что вызывало вопросы жителей, проживающих на территории тех районов. По одной из версий, непрофильные для транспортной сферы объект могут использоваться для компенсаций московским инвесторам, вкладывающим средства в инфраструктуру на территории города.

В частности, упоминались строители станций метро из Китая, привлечённые городом для прокладки БКЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин утвердил проект ТПУ «Авиамоторная» с высоткой до 23 этажей