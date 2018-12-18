Законопроект об отмене национального роуминга прошел II чтение Госдумы

Москва, , 13:43 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, направленный на отмену национального роуминга, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Оператор сотовой связи обязывает устанавливать одну цену на свои услуги на всей территории страны. Закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.

Действующие сейчас дифференцированные тарифы на услуги сотовых операторов в Госдуме расценили как анахронизм, такое положение вещей мешает развитию доступности услуг связи на территории страны.

Кроме того, уверены депутаты, принятие закона лишает дополнительных доходов операторов сотовой связи. При этом, указали в Госдуме, согласно различным оценкам, доходы от для операторов связи от внутреннего роуминга составляют не более 1,5% от общего объема получаемых доходов.

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