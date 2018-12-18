Студенты из индонезийской провинции Аче обучаются в Китае бесплатно — СМИ

Джакарта, , 13:58 — REGNUM Исполняющий обязанности губернатора индонезийской провинции Аче Нова Ирианша заявил, что 38 студентов из Аче обучаются в университетах Китая бесплатно, сообщает Antaranews.

«В настоящее время в китайских университетах обучаются 38 человек, и все расходы на образование берет на себя правительство Китая», — заявил он.

Известно, что индонезийские студенты уже хорошо говорят по-китайски. Ожидается, что по возвращению домой они смогут применить полученные в ходе обучения знания в своей стране.

Исполняющий обязанности губернатора Аче посоветовал молодежи узнать побольше о положительных привычках граждан «бамбукового занавеса». По его словам, китайцы всегда работают усердно, бережливо, серьезно и никогда не сдаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун призвал индонезийских студентов, обучающихся в КНР, изучать китайский язык.

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