Опубликован ролик с самыми смешными и нелепыми моментами из видеоигр

Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Портал Kotaku, специализирующийся на компьютерных играх для разных платформ, опубликовал подборку нелепых моментов из компьютерных игр. Ролик был опубликован 17 декабря на YouTube-канале издания.

Изюминкой видео стала ситуация, когда у одного из геймеров персонажа «отключили от одежды» — он остался в одном нижнем белье после сообщения о том, что соединение с сервером было потеряно. В видео также присутствует множество других юмористических эпизодов, например — игрока Call of Duty: Black Ops 4 «убило» контейнером с припасами, который прилетел с неба.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что актер Альфонсо Рибейро подал в суд на компании Epic Games и Take-Two Interactive за то, что они использовали в играх Fortnite и NBA 2K его танец, который он когда-то исполнил в сериале «Принц из Беверли-Хиллз». Это шоу транслировалось в 90-е года XX века, главную роль в нём исполнил Уилл Смит.

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