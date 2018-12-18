Главное — не чередовать и не мешать: об алкоголе на Новый год

Москва, , 13:32 — REGNUM Минздрав РФ абсолютно правильно делает, что напоминает, что и как пить в новогоднюю ночь. Граждане традиционно ждут новогодних праздников, готовятс к ним по возможности обильный стол, на котором может оказаться немалое количество напитков как просто не слишком полезных для здоровья, так и плохо сочетающихся между собой. заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Повышенная нагрузка на систему пищеварения за столь богатым и продолжительным праздничным столом, каким является новогодний, зачастую крайне негативно сказывается на здоровье граждан, добавляя работы врачам и в новогоднюю ночь и сразу после неё», — отметил эксперт.

Другое дело, что, как водится в России, мало, кто прислушивается к подобным рекомендациям. Заждавшись праздника и предвкушая длинные выходные, хочется попробовать и традиционного шампанского под бой курантов, и вкусного вина, и чего-нибудь покрепче. Не говоря уже о всевозможных газировках. А ведь каждый из этих напитков тяжел для желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы сам по себе, не говоря уж о случаях, когда напитки мешают или активно чередуют.

«Увы, русский мужик начинает креститься, только когда грянет гром. Так что весьма полезные и своевременные рекомендации Минздрава вряд ли будут услышаны большинством российских граждан», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению врачей, при выборе алкогольного напитка для застолья в новогоднюю ночь лучше отдать предпочтение белому сухому вину. Именно оно нанесёт наименьший вред организму.

Читайте также: Минздрав посоветовал, какой алкоголь предпочесть в новогоднюю ночь