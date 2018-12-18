Санта-Клаус намерен подарить «секретные» подарки Путину и Трампу

Москва, , 13:31 — REGNUM Санта-Клаус намерен подарить подарки президенту России Владимиру Путину и американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает 18 декабря РИА Новости.

Кроме того, в списке претендентов на подарок — президент Финляндии Саули Ниинистё. При этом что именно он собирается подарить, Санта-Клаус не рассказал.

«Если вы хотите узнать, вам нужно попросить Дональда, Владимира и Саули рассказать об этом», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция американского штата Техас задержала человека, который говорил детям, что Санта Клаус не существует. Мужчина проник без разрешения на территорию одной из местных церквей в городе Клиберн в тот момент, когда там проходило рождественское мероприятие.

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