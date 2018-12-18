В Калужской области до конца 2019 года переселят 600 обманутых дольщиков

Калуга, , 13:24 — REGNUM В Калужской области обещают до конца 2019 года помочь всем пострадавшим дольщикам, приняв активные меры для завершения строительства жилья, возводимого с привлечением средств граждан. Об этом 18 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2018 году уже решены проблемы более 400 семей, в планах 2019 года также решить проблемы более 200 обманутых дольщиков.

Напомним, что за 11 месяцев 2018 года в калужском регионе введено в эксплуатацию 685,7 тыс. квадратных метров жилья. Достигнутый показатель соответствует 92% уровня 2017 года и 91% от плана — 750 тыс. квадратных метров. Из них 328,2 тыс. квадратных метров введено индивидуальными застройщиками (92% к прошлому году).

Так, в Сухиничском, Юхновском, Спас-Деменском, Жуковском, Перемышльском, Куйбышевском, Тарусском, Ферзиковском, Кировском районах и Обнинске выполнен плановый показатель по вводу жилья. В Жиздринском, Думиничском и Ульяновском районах существует риск невыполнения плана — показатель пока не достигает и 50%.