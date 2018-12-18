ООН: в 2018 году погибло свыше 4 тыс. мигрантов

Брюссель, , 13:26 — REGNUM По данным ООН в 2018 году во время попыток добраться до Евросоюза по всему миру погибло 4 тыс. 476 мигрантов, сообщает 18 декабря Anadolu ajansi.

В настоящее время сотни тысяч беженцев находятся в поисках нового дома, спасаясь от вооруженных конфликтов в своих странах.

Международная организация по миграции отмечает, что только 2 тыс. 217 человек утонули в Средиземном море в 2018 году. В основном это выходцы из Сирии, Туниса, Эритреи, Пакистана, Ирака, Конго, Афганистана, Марокко и Мали.

Напомним, Евросоюз остается наиболее привлекательным местом для жизни для беженцев, спасающихся от трагедий в их родных краях. Однако жители содружества становятся все менее гостеприимными по отношению к ним, что выражается в популяризации правых сил в ЕС.

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