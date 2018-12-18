Супруга принца Гарри умеет танцевать балет и испанский танец сапатео — СМИ

Лондон, , 13:24 — REGNUM Бывшая актриса, а ныне жена принца Уэльского Меган Маркл, как следует из ее резюме, составленного во время поисков работы, умеет танцевать балет и испанский танец сапатео (вид чечётки), занимается кикбоксингом и говорит на испанском и французском языках, сообщает AMNA.

Содержание резюме Меган Маркл попало в прессу после того, как его фото было выложено в соцсети Фейсбук. В то время профессиональная съемочная деятельность Маркл ограничивалась только двумя ролями — медсестры в двух эпизодах сериала «General Hospital» в 2001 году, и гостьи вечеринки в научной драме CBS «Century City» в 2004-м.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно со слов отца Маркл стало известно, что его дочь угощала гостей на своей первой свадьбе легкими наркотиками. Первым мужем нынешней герцогини был режиссер Тревор Энгельсон, свадьба проходила на Ямайке, и, как рассказал Томас Маркл, каждый гость во время свадебной вечеринки получил мешочек с марихуаной с дарственной надписью от молодоженов.