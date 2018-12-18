За 11 месяцев количество грабежей в Таджикистане выросло на 22%

Душанбе, , 13:19 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года в Таджикистане было зарегистрировано 20,2 тыс. преступлений, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 18 декабря издание Avesta со ссылкой на агентство по статистике при президенте Таджикистана.

За отчетный период количество преступлений в Душанбе уменьшилось на 2,1%, в Хатлонской области — на 0,8%, в районах республиканского подчинения — на 7,7%. В Согдийской области Таджикистана количество преступлений выросло на 6,9%.

Количество умышленных тяжких телесных повреждений выросло на 10%, грабежей — на 21,9%, случаев мошенничества — на 18,5%. Раскрываемость преступлений составила 82,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2017 года детская преступность в Таджикистане уменьшилась на 15%. Однако в районах республиканского подчинения детская преступность выросла на 43,7%.

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