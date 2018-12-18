Вторник, 18 Декабря 2018 года
14:16:47 МСК

В Китае определили самые удобные города для международных форумов

Общество

Последние восемь лет лидируют Пекин и Шанхай, но их уровню начинают соответствовать все больше крупных городов

Пекин, 18 декабря 2018, 13:15 — REGNUM  Пекин и Шанхай восьмой год подряд уверенно лидируют по количеству проводимых в КНР международных конференций, сообщает Синьхуа со ссылкой на ежегодный совместный доклад, обнародованный двумя Китайскими ассоциациями — гостинично-туристского бизнеса и туристических услуг, а также Альянсом китайских конференц-отелей.

В 2010—2017 годах 45 конференций прошли в Пекине, 28 — в Шанхае. За ними со значительным отставанием следуют Гуанчжоу и Нанкин (по 19 мероприятий).

В докладе отмечается, что лидерству двух мегаполисов способствуют развитая инфраструктура, удобное транспортное сообщение, богатый потенциал ресурсов в сфере туризма, соответствующий многолетний опыт. Однако в докладе отмечено, что в последние годы эта ситуация начинает меняться, и уровню таких международных форумов соответствуют все большее количество крупных городов КНР.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить