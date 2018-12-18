Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Кокорина и Мамаева

Москва, , 13:12 — REGNUM Московский городской суд отклонил апелляцию стороны защиты на продление ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Об этом сообщили 18 декабря в пресс-службе суда.

В судебной инстанции постановили оставить без изменений решение Тверского районного суда, продлившего арест спортсменам на два месяца, до 8 февраля 2019 года. Таким образом, апелляционная жалоба адвокатов спортсменов была оставлена без удовлетворения.

Напомним, в начале октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками нескольких потасовок в центре Москвы. В инцидентах получил травмы чиновник Минпромторга РФ Денис Пак и водитель телеведущей одного из федеральных каналов. В отношении спортсменов было возбуждено уголовное дело.

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