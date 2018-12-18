Вторник, 18 Декабря 2018 года
14:18:20 МСК

В ВолгГТУ представили направления развития электронного обучения

Общество

Проректор по учебной работе предложил развивать работу по трем направлениям

Волгоград, 18 декабря 2018, 13:10 — REGNUM  Доклад о развитии электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Волгоградском государственном техническом университете представил проректор по учебной работе Сергей Кузьмин. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба вуза.

В своём выступлении на заседании ректората проректор предложил развивать работу по трем направлениям: преобразовать существующие, ориентированные на традиционных студентов курсы в новом формате, уменьшив доли аудиторных часов; создать специальные онлайн-программы обучения, направленные на удаленных студентов, очно проводить только промежуточную аттестацию; в перспективе создать качественный контент с внешней экспертизой с размещением на платной или бесплатной внешней платформе.

По его словам, в настоящее время работа в вузе по онлайн-обучению ведется на некоторых кафедрах и в филиалах, однако она должна быть системной. Кузьмин привел в пример внедрение дистанционных образовательных технологий в других вузах страны — КФУ и МГОУ.

«Сегодня мы все чаще говорим о внедрении онлайн-обучения в нашем университете, поскольку бурное развитие цифровых технологий позволяет традиционные методы обучения совместить, а в ряде случаев полностью заменить электронными аналогами, построенными на дистанционных образовательных технологиях», — сказал докладчик.

Проректор отметил, что ВолГТУ позиционируется как инновационный вуз, поэтому от внедрения новых технологий будет повышаться его узнаваемость, вырастет конкурентоспособность, повысится качество образования.

Читайте ранее в этом сюжете: Повернуться лицом к предприятиям призвали на заседании ректората ВолгГТУ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить