В ВолгГТУ представили направления развития электронного обучения

Волгоград, , 13:10 — REGNUM Доклад о развитии электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Волгоградском государственном техническом университете представил проректор по учебной работе Сергей Кузьмин. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба вуза.

В своём выступлении на заседании ректората проректор предложил развивать работу по трем направлениям: преобразовать существующие, ориентированные на традиционных студентов курсы в новом формате, уменьшив доли аудиторных часов; создать специальные онлайн-программы обучения, направленные на удаленных студентов, очно проводить только промежуточную аттестацию; в перспективе создать качественный контент с внешней экспертизой с размещением на платной или бесплатной внешней платформе.

По его словам, в настоящее время работа в вузе по онлайн-обучению ведется на некоторых кафедрах и в филиалах, однако она должна быть системной. Кузьмин привел в пример внедрение дистанционных образовательных технологий в других вузах страны — КФУ и МГОУ.

«Сегодня мы все чаще говорим о внедрении онлайн-обучения в нашем университете, поскольку бурное развитие цифровых технологий позволяет традиционные методы обучения совместить, а в ряде случаев полностью заменить электронными аналогами, построенными на дистанционных образовательных технологиях», — сказал докладчик.

Проректор отметил, что ВолГТУ позиционируется как инновационный вуз, поэтому от внедрения новых технологий будет повышаться его узнаваемость, вырастет конкурентоспособность, повысится качество образования.

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