Полицейские Петербурга будут ловить пьяных водителей в новогодние праздники

Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Дорожная полиция будет выявлять и отлавливать пьяных водителей в новогодние праздники в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил 18 декабря и. о. начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Александр Леонов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Праздник новогодний у нас связан с употреблением алкоголя. К сожалению, достаточно большое количество людей это не останавливает от поездок на автомобилях. Служба у нас круглосуточная и оперативная. Постоянно будут дежурить наряды, в том числе и в новогоднюю ночь», — сообщил Леонов.

За праздники сотрудники ГИБДД организуют несколько рейдов под условным названием «Нетрезвый водитель». Задержанным грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тыс. рублей. Если ранее автомобилиста уже лишали прав, то наказание может дойти вплоть до уголовной ответственности.

«Люди массово гуляют, теряют связь с действительностью, пытаются искать приключений не только ногами, но и за рулем», — заметил Леонов.

Он добавил, что дороги рядом со всеми площадками для народных гуляний в Новый год и Рождество будут перекрыты для автомобилистов, а горожан будут тщательно досматривать. В новогоднюю ночь 31 декабря движение транспорта по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади будет перекрыто с 21:00 мск.

Читайте также: Новогодняя ночь в Петербурге будет отмечаться на трех площадках в центре

При этом метро будет работать без перерыва, кроме того, дополнительные автобусы готовы развозить жителей отдаленных районов от станций до дома.

Читайте также: Метро Петербурга в новогоднюю ночь пустит пассажиров не во все вестибюли

Напомним, полиция Петербурга призывает горожан и гостей города к умеренности во время новогодних торжеств. Чрезмерное употребление алкоголя ведет к резкому росту количества травм и случаев переохлаждения.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцев просят меньше пить в Новый год