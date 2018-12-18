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Компания British Airways возобновит рейсы в Пакистан в 2019 году

Общество

Они были прекращены 10 лет назад из-за теракта в Исламабаде

Лондон, 18 декабря 2018, 13:04 — REGNUM  Британская авиакомпания British Airways возобновит со следующего года рейсы в Пакистан, прекращенные в результате теракта, заявили 18 декабря в компании, сообщает британское агентство Reuters.

British Airways станет первой западной компанией, которая восстановит воздушное сообщение с исламской республикой. По словам верховного комиссара Великобритании в Пакистане Томаса Дрю, возвращение авиакомпании является «отражением значительного улучшения ситуации» с безопасностью.

«Связи между Великобританией и Пакистаном уже носят экстраординарный характер — от культуры и крикета до людей, политики и образования», — подчеркнул он.

«Я вижу в этом возвращении признание доверия относительно будущего этих связей», — добавил он.

Напомним, 20 сентября 2008 года террорист-смертник направил начиненный взрывчаткой автомобиль в здание гостиницы «Марриот» в Исламабаде. Тогда погибли 54 человека, в том числе посол Чешской Республики, еще более 260 человек получили ранения. Власти страны возложили ответственность за акт насилия на боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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