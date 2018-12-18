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Названа дата выходы игры по аниме-сериалу «Кабанери железной крепости»

Общество

Она выйдет на платформах iOS и Android

Токио, 18 декабря 2018, 13:03 — REGNUM  Игра по аниме-сериалу «Кабанери железной крепости» для мобильных платформ под управлением iOS и Android выйдет в среду, 19 декабря 2018 года. Об этом 18 декабря сообщил портал Anime News Network.

Она будет выполнена в жанре пошаговой РПГ (ролевой игры), геймеры смогут увидеть не только знакомых им персонажей, но и новых героев. Над созданием сценария работал Джунпей Касаока, который снял аниме-сериал и написал одноименное ранобе (разновидность японской фэнтезийной литературы, иллюстрированной рисунками в стиле аниме и манга).

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Напомним, аниме-сериал «Кабанери железной крепости» телеканал Fuji TV показывал с апреля по июнь 2016 года. Его действие происходит в мире, представляющей смесь феодальной Японии и стимпанка. Люди живут в городах, которые спасают их от вируса, превращающего человека в агрессивного монстра.

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