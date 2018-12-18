Change.org убрал половину подписей под петицией о парковках Москвы

Москва, , 13:01 — REGNUM Более чем вдвое сократилось число подписей под петицией против новых правил парковки Москвы на сервисе Change.org. На 13:00 18 декабря число подписей составляет 135 тысяч, хотя день назад количество подписантов было около 300 тысяч.

«В ночь с 17 на 18 декабря произошла массовая скрутка голосов, на утро сегодняшнего дня петиция потеряла более половины подписчиков. Change.org сообщил нам о том, что с субботы до понедельника происходила массовая накрутка голосов на петицию, которые были отслежены службой безопасности и удалены. В тоже время подписавшие обращение граждане массово жалуются нам в комментариях на то, что их голоса пропали и ресурс предлагает им подписать петицию заново», — говорится в группе авторов петиции движения «Синие ведёрки».

В сообществе уверяют, что «ни чьих голосов никогда не покупали», и пригласили на свой митинг 23 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря в Москве действуют новые правила парковки автомобилей. Максимальная стоимость стоянки составляет теперь 380 рублей в час. Также сократилось бесплатное время остановки с 15 минут до 5, а также ликвидирована бесплатная парковка на 237 улицах по воскресеньям.