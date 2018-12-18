Жителей Петербурга просят не зажигать фейерверки хотя бы в квартирах

Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу не способно принудить горожан пользоваться только одобренными безопасными площадками для запуска пиротехники в новогодние праздники. Об этом заявил 18 декабря начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Петр Смирнов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего в Петербурге выделено 14 площадок для фейерверков в разных районах города. «Но заставить петербуржцев ими пользоваться невозможно», — признал Смирнов. Так что спасатели смирились, что им предстоит столкнуться с традиционным запуском пиротехники во дворах жилых домов.

«Самое главное — соблюдать инструкцию о мерах безопасности, которая написана на каждом изделии, там описан радиус опасной зоны и опасные факторы. При строгом, четком соблюдении мер безопасности пиротехнику можно применять на открытых площадках», — заявил Смирнов.

Он напомнил, что запрещено запускать фейерверки в квартирах, с балконов, рядом с линиями электропередач, под деревьями, там, где заряды могут изменить направление движения, создав угрозу как зданиям, так и людям.

Во время прошлых новогодних праздников в Петербурге было зафиксировано всего два пожара — 1 и 5 января. Оба раза загорелись квартиры, в которых люди запустили салюты.

«Не знаю, что подвигает жителей Петербурга на применение пиротехники в квартире, это категорически запрещено, может привести к тяжелым последствиям», — недоумевает Смирнов.

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Напомним, на 03:00 в ночь на 1 января назначен главный городской фейерверк с пляжа Петропавловской крепости.