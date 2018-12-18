Паука встречают по одёжке: фанаты просят добавить костюм в игру Spider Man

Бербанк, США, , 13:29 — REGNUM Студия Insomniac анонсировала дополнение к игре Spider Man, которое добавит новую сюжетную главу и три альтернативных костюма для главного героя. Однако, игроки сильно обеспокоены тем, что в игре так и не появился костюма Человека-Паука из кинотрилогии режиссёра Сэма Рейми, сообщает Kotaku.

В дополнении появится костюм Человека-паука из нового полнометражного мультфильма «Через вселенные», а оригинальный костюм Тоби Магуайера нет. Фанаты остались недовольны таким решением студии. Пользователи ждали, что костюм появится в релизной версии игры ещё 7 сентября, однако его в ней было. Тогда геймеры рассчитывали, что платные дополнения исправят эту ошибку и привнесут в игру один из самых знаменитых обликов Человека-Паука. С релизом третьего и последнего дополнения стало ясно, что этого не случится. Разгневанные геймеры с самого выхода проекта отсылали письма с вопросами в Insomniac и недавно получили на них отрицательный ответ.

«Мы слышим своих игроков. Но это не означает, что мы всегда будем поступать так, как нам говорят люди», — сообщили представители студии.

Также представители Insomniac ответили на критику в адрес нового костюма из мультфильма «Через вселенные». Сотрудники студии заверили игроков в том, что новый облик будет на том же качественном уровне, что и остальные, и геймерам просто нужно один раз увидеть его в игре, чтобы убедиться в этом. Также разработчики отметили, что не давали своим игрокам повода думать о добавлении костюма из трилогии Сэма Рейми в игру.

Игроки же считают иначе. Дело в том, что 28 августа, в день анонса трёх дополнений из серии «Город, который никогда не спит» в Twitter-аккаунте директора по продвижению Джеймса Стивенсона появилось изображение с эмблемой паука из фильмов Сэма Рейми. Несмотря на недовольство фанатов, костюм вряд ли появится в игре в обозримом будущем, так как новых дополнений для Spider Man анонсировано не было.

Напомним, что Spider Man — приключенческая экшен-игра от студии Insomniac, выпущенная 7 сентября 2018 года. Сюжет игры показывает альтернативную историю 23-летнего Питера Паркера, уже ставшего опытным борцом с преступностью. Проект получил массу положительных отзывов от критиков и игроков, а также стал номинантом на «Игру года» на ежегодной премии The Game Awards.

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