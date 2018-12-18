Порошенко и Епифаний сделали фото с «авторитетными» прихожанами

Днепропетровск, Украина, , 13:03 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко и глава раскольничьей единой православной украинской церкви (ЕПУЦ) Епифаний сфотографировались в компании прихожан, среди которых находился криминальный авторитет и его помощник, заявил главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов 18 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Фотосессия состоялась после «молебна» в принадлежащему ЕПУЦ храме Рождества Пресвятой Богородицы в Днепропетровской области.

Слева от Порошенко оказался криминальный авторитет Александр Петровский по кличке «Нарик»:

""Нарик» проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000—2004 годов. В 2005 году он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а сама группировка была фактически разгромлена», — процитировал Бутусов слова генерального прокурора Украины Юрия Луценко, сказанные им в 2011 году.

Человеком, стоящим слева от Петровского, оказался его помощник по кличке «Эмиль», рассказал Бутусов.

Напомним, с подачи парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Верховная рада намерена 20 декабря принять ряд законов, которые, в частности переименуют храмы канонической Украинской православной церкви, а также узаконят «добровольный» переход храмов в ЕПУЦ путём голосования прихожан.

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Отметим, ни в одном храме нет списка прихожан, поэтому подчинить храм УПЦ МП объединённой раскольничьей церкви сможет любая многочисленная группа людей, объявившая себя прихожанами. Подобная схема рейдерского захвата храмов широко применялась в 90-е годы.