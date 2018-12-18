Акция #рубльвдень: шесть миллионов рублей за первую неделю

Москва, , 12:31 — REGNUM За неделю акции #рубльвдень россияне пожертвовали благотворительным фондам 6 миллионов рублей.

За неделю акции #рубльвдень россияне подписались на ежемесячные пожертвования благотворительным фондам общей суммой 6 миллионов рублей.

Фонд «Нужна помощь» 10 декабря запустил сбор средств для 136 некоммерческих организаций по всей России и призвал оформить небольшое, но регулярное пожертвование, например один рубль в день.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чтобы присоединиться к акции #рубльвдень, нужно выбрать один или несколько фондов и оформить регулярное пожертвование. Рубль в день — это 30 рублей в месяц, или 365 рублей в год. Пожертвование будет ежемесячно автоматически списываться с банковской карты пользователя, а отчет поступит на email.

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