В США браконьера приговорили к просмотру мультфильма «Бэмби»

Спрингфилд, США, , 12:30 — REGNUM Суд Спрингфилда (штат США Миссури) приговорил браконьера по имени Дэвид Бэрри — младший к ежемесячному просмотру известного мультфильма Disney «Бэмби» в течение срока заключения. Об этом 17 декабря сообщил портал Screen Rant.

Власти города пояснили журналистам, что браконьеров ловят довольно часто, но случай Бэрри-младшего особый. Мужчина вел незаконную деятельность годами, в результате чего от его руки погибли сотни оленей. Это один из самых громких случаев браконьерства за всю историю штата Миссури. Мужчина проведет за решеткой около одного года и четырёх месяцев, при этом ежемесячно ему в принудительном порядке будут показывать «Бэмби».

Читайте также: Флоридец пытался расплатиться марихуаной в McDonald's

Напомним, компания Уолта Диснея выпустила на большой экран мультфильм «Бэмби» в 1942 году. Стоит отметить, что первоначально картина провалилась в прокате, но впоследствии получила большую популярность и стала культовой. В 2011 году ленту включили в национальный реестр фильмов США.

Читайте ранее в этом сюжете: Тарантино спугнул злоумышленников, грабивших его дом