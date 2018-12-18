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Суд проверит законность помещения под стражу Кокорина и Мамаева

Общество

По словам адвокатов, расследование уголовного дела велось с нарушениями

Москва, 18 декабря 2018, 12:10 — REGNUM  Апелляция защиты на продление ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину будет рассмотрена в Мосгосуде. Об этом сообщает 18 декабря портал «Москва 24».

Так, адвокат Мамаева Павел Бушманов, ссылаясь на данные судебно-медицинских экспертиз, полагает, что здоровью потерпевших причинен лишь легкий вред либо таковой вовсе отсутствует. Защитник Кокорина Татьяна Стукалова написала в Instagram, что обвиняемые должны быть немедленно освобождены из-под стражи.

По словам Бушманова, столичная прокуратура выявила ряд нарушений при расследовании уголовного дела. Так, не все обстоятельства произошедшего были установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Кокорин и Мамаев стали участниками нескольких потасовок в центре Москвы. Травмы в драках получил директор департамента Минпромторга Денис Пак и водитель телеведущей одного из федеральных каналов. В отношении футболистов возбудили уголовное дело.

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