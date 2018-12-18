Москва, , 12:03 — REGNUM В Москве открылся финал конкурса «Лига вожатых».

Этап экспертной оценки заявок в рамках всероссийского конкурса «Лига вожатых» завершился 5 декабря. Больше всего заявок поступило из Республик Мордовия и Башкортостан, Ставропольского края, Оренбургской области и Москвы.

Победителей определят на финале конкурса, открывшегося в Москве 18 декабря. Напомним, «Лига вожатых» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

Всего на конкурс поступило 10 023 заявок из всех регионов России. Большая часть регистраций на конкурсной платформе вожатый.рф приходится на девушек. Среди молодых людей больше всего заявок подали вожатые в возрасте от 18 до 20 лет.

По итогам экспертной оценки определены 400 вожатых, которые примут участие в финале конкурса в Москве с 18 по 20 декабря. На нем будут выбраны 100 финалистов. Победителями конкурса станут 25 человек.

Конкурс проводится в двух номинациях — «Отрядный вожатый» и «Старший вожатый». К заявке конкурсантам необходимо было прикрепить подробный рассказ о себе и поделиться опытом самостоятельного проведения занятий, мастер-классов и других мероприятий для детей. Компетенции участников оценивало профессиональное жюри — эксперты в области педагогики и организации мероприятий, руководители всероссийских детских центров.

Организаторами проекта «Лига вожатых» выступают Российское движение школьников, АНО «Россия — страна возможностей» и Роспатриотцентр при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Российских студенческих отрядов.