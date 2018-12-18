Смертность в России предполагается снизить на 17% — Голикова

Москва, , 11:56 — REGNUM Благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» уровень смертности в России к 2024 году должен снизиться на 17%. То есть за этот период планируется спасти более 200 тыс. человеческих жизней, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Медвестник».

По ее словам, в частности, планируется снизить смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний на 24 и 8% соответственно. Эти два проекта должны внести достаточно серьёзный вклад в снижение смертности.

В онкологии предстоит реализовать очень масштабный комплекс мер. Будут вложены наибольшие финансовые ресурсы — порядка 750 млрд рублей. Основная часть этих ресурсов пойдёт на обеспечение увеличения оплаты оказываемой медицинской помощи по онкологии.

«Самый главный показатель — обеспечения естественного прироста населения России, увеличение продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет», — отметила Голикова.

Всего на реализацию четырёх национальных проекта в социальной сфере — «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука») — за шесть лет будет направлено около 6,5 трлн рублей.

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Как уже сообщалоИА REGNUM, ранее российское правительство обнародовало планы о предотвращении преждевременной смертности и снижении смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. человек.

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