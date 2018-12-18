В сети появилась информация о новых версиях консоли Xbox

Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Компания Microsoft в 2019 году может выпустить новые версии консоли Xbox, которые получат название Anaconda и Lockhart. Об этом 17 декабря сообщил портал Screen Rant.

Ожидается, что обе они будут более мощными и получат функцию обратной совместимости игр. Ожидается, что устройства появятся в продаже в 2020 году и будут находиться в разных ценовых категориях.

Автор статьи отмечает, что, на первый взгляд, Lockhart выглядит как преемник Xbox One S, в то время как Anaconda, судя по всему, обновит Xbox One X и будет более дорогой и более совершенной консолью. При этом он обращает внимание на то, что информация об этих новых игровых платформах Microsoft пока что относится к разряду слухов.

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Напомним, Microsoft выпустила Xbox One X 7 ноября 2017 года. Приставка получила усовершенствованное аппаратное обеспечение, которое предназначено для игр с разрешением 4K.

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