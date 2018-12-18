Москвичи за девять месяцев «наговорили» по сотовым более 47,11 млрд минут

Москва, , 11:43 — REGNUM Жители столицы России с января по сентябрь 2018 года говорили по сотовым телефонам в общей сложности чуть больше 47,11 млрд минут, что на 50 млн минут меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом со ссылкой на данные Минкомсвязи РФ пишут «Ведомости».

По сравнению с данными первых девяти месяцев 2016 года (46,5 млрд минут) в 2017 трафик вырос более чем на 600 млн. минут, отметили в ведомстве. Наиболее сильное падение времени переговоров произошло в первом квартале текущего года — жители Москвы «наговорили» на 900 тыс. минут меньше, чем за первые три месяца 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в Роскомнадзоре уведомили, что в России в 2018 году количество базовых станций операторов сотовой связи «большой четверки» в среднем выросло на 11% и составило 667 тыс. 280 базовых станций.

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