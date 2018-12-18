Границы Душанбе планируют расширить за счет района Рудаки

Душанбе, , 11:39 — REGNUM Границы Душанбе планируется расширить на 7,659 тыс. га за счет территории района Рудаки, заявил заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства города Шодимурод Аловуддинов, сообщает 18 декабря издание Avesta.

Чиновник отметил, что по генеральному плану города столицу Таджикистана планируется расширить за счет сельских джамоатов Чоряккорон, Сарикишти, Гулистон, Чортеппа, Чимтеппа и «Россия».

В рамках реализации первого этапа генерального плана в районе посольства США планируется построить дипломатический городок, в котором расположатся все иностранные посольства.

Напомним, ранее на площади Дусти в центре Душанбе на месте стелы с гербом советского Таджикистана началось возведение 18-метровой башни с курантами.

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