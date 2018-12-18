В Подмосковье назначен председатель новой структуры — комитета по туризму

Красногорск, , 11:31 — REGNUM Председателем комитета по туризму Московской области назначена Наталья Галкина, заявил 18 декабря губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на заседании правительства региона.

По словам губернатора, Наталья Владимировна имеет опыт работы «в различных и правительственных, и некоммерческих структурах».

«Очень рассчитываю, что с вашим приходом мы сможем усилить наши позиции в привлечении гостей, туристов на территория Подмосковья», — сказал Воробьёв.

Комитет по туризму — новая структура в правительстве области, ранее этой сферой занималось министерство культуры.